В Крыму остыло море

В Крыму завершился купальный сезон.

Напомним, наиболее оптимальной для купания считается вода, прогревшаяся до +22 градусов, но многие чувствуют себя комфортно и в менее теплой воде, поэтому, согласно рекомендации медиков, купаться сезон при температуре воды +18 и выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если еще на прошлой неделе море этим условиям соответствовало практически на всем побережье полуострова, то сейчас вода выше +18 зафиксирована только в Ялте (+19). Особо закаленные могут заниматься водными в Алуште – там вода пока +18. В остальных районах Крыма Черное море остыло до +17, в Евпатории – до +15.

В Азовском море и Керченском проливе еще холоднее – не выше +14.

Симферополь, Лиана Макоба

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