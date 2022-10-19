В Крыму остыло море

В Крыму завершился купальный сезон.
Напомним, наиболее оптимальной для купания считается вода, прогревшаяся до +22 градусов, но многие чувствуют себя комфортно и в менее теплой воде, поэтому, согласно рекомендации медиков, купаться сезон при температуре воды +18 и выше.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», если еще на прошлой неделе море этим условиям соответствовало практически на всем побережье полуострова, то сейчас вода выше +18 зафиксирована только в Ялте (+19). Особо закаленные могут заниматься водными в Алуште – там вода пока +18. В остальных районах Крыма Черное море остыло до +17, в Евпатории – до +15.
В Азовском море и Керченском проливе еще холоднее – не выше +14.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube