Руководство ДНР ведёт переговоры с крупнейшими российскими торговыми сетями

ДНР ведёт переговоры с крупными российскими торговыми сетями под известными брендами, чтобы они открывали свои магазины в республике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Мы ведем переговоры с российскими крупными сетями – названия озвучивать пока не буду, но это известные бренды – переговоры о том, чтоб они заходили к нам, разбавили местный бизнес, потому что конкуренция всему голова», – приводит его слова издание «Донбасс решает».

▪️Хоценко добавил, что правительство ДНР приветствует всех, кто готов заходить, инвестировать, зарабатывать и снижать цены в республике.

Симферополь, Валентин Карамазов

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