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Среда, 19 октября 2022, 15:36 мск

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ВСУ попытались дотянуться до аэродрома Бельбек (дополнено)

ВСУ попытались дотянуться до аэродрома Бельбек – об этом сообщил губернатор Севастополе Михаил Развожаев.

«В Севастополе вновь сработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Просьба всем сохранять спокойствие», – заявил градоначальник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», позже губернатор уточнил: «Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС было небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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