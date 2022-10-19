В Крыму резко испортится погода: объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением активного холодного фронта 20 октября и ночью 21 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные; усиление северо-западного ветра до 15 – 20 м/с, в южных, восточных районах и в горах – до 25 – 30 м/с.

Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Например, завтра, 20 октября, прогнозируется не более +13. Возможны сильные дожди.

В то же время, в центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность; в западных, южных, восточных районах и в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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