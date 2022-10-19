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Четверг, 20 октября 2022, 06:47 мск

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Часть Киева обесточена – Кличко объявил о старте отопительного сезона

Фото из архива официального портала администрации Киева

В Киеве завтра начинается отопительный сезон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр города Владимир Кличко.

Между тем, сегодня в результате ракетных попаданий по подстанциям и ТЭЦ оказалась обесточенной левобережная часть украинской столицы.

Кличко призвал жителей «не покидать укрытия».

Тем временем энергетики заявили, что «время возобновления электроснабжения озвучат позже».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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