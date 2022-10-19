Часть Киева обесточена – Кличко объявил о старте отопительного сезона

В Киеве завтра начинается отопительный сезон.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр города Владимир Кличко.
Между тем, сегодня в результате ракетных попаданий по подстанциям и ТЭЦ оказалась обесточенной левобережная часть украинской столицы.
Кличко призвал жителей «не покидать укрытия».
Тем временем энергетики заявили, что «время возобновления электроснабжения озвучат позже».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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