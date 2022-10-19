Срочная энергетическая помощь Европы нас разорит – украинский экс-министр

После разрушения объектов энергетической инфраструктуры российскими ракетами Украина нуждается в срочной организации перетоков электричества из Европы. Однако электроэнергия не может поставляться бесплатно, а у правительства страны нет таких денег.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во Львове заявил бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Мы ограничены в перетоках с нашими европейскими друзьями, и они не могут даже при большом желании предоставить нам такую помощь. Сейчас происходит построение сети, которая идет из Хмельницкой атомной станции на Ржешув – подстанцию в Польше, 330 киловольт. Это позволит увеличить эту мощность. То есть, чем больше у нас сетей вместе с Европой, тем больше мы можем у них просить помощи. Но, к сожалению, так случилось, что они сейчас ограничены, и только восстанавливаются те старые проекты, которые были ранее», – отметил экс-министр.

«Есть другие важные моменты, которые ограничивают наше взаимодействие. Это цена на рынке Европы. Она намного больше, чем в Украине. Нам же не будут предоставлять эту электроэнергию дешевле, чем они продают на внутренних рынках. Сейчас цена 80-90 евро на Украине и 300-400 евро в Европе. Эта разница должна быть также покрыта каким-то финансовым ресурсом для того, чтобы наши партнеры, даже желающие нам помочь, могли бы финансово это выполнить», – приводит слова Оржеля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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