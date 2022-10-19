США радикально сократят помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс в начале ноября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

«Я думаю, что люди уже будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать чеки Украине. Они просто не будут этого делать», – сказал Маккарти.

Отметим, что администрация Байдена принуждает Зеленского посылать ВСУ в наступление, не считаясь с потерями, чтобы показать хоть какие-то успехи накануне промежуточных выборов в конгресс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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