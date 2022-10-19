О чем молчит Аксенов: в Крыму озадачены резко сократившейся активностью главы республики

В Крыму отмечают резко сократившуюся медийную активность главы республики Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от руководителя соседнего Севастополя, который и о работе ПВО сообщает, и дела хозяйственные ежедневно комментирует, Аксенов в последнее время появляется в соцсетях крайне редко. И то в основном с поздравлениями или соболезнованиями.

Когда сегодня глава Крым промолчал и по поводу введения в Крыму особого режима, соответствующего среднему уровню реагирования, общественность обеспокоилась всерьез.

«Аксенов – единственный губернатор из восьми субъектов, который лично не прокомментировал введение среднего уровня реагирования, – отмечал telegram-канал ЧКХ. – Вероятно, готовит другой комментарий. В коридорах Совмина опять ходят слухи о полпредстве Аксенова на освобожденных территориях и делят еще не освободившиеся кабинеты его сторонников, друзей и родственников».

В кабмине посыл общественности считали, и через 3 часа появления указа президента, глава Крыма, наконец, разразился пространной речью: «Внимательно слушал выступление президента на заседании Совета Безопасности России. Полностью поддерживаю инициативы, озвученные главой нашего государства…» И все в таком духе. И ни слова, как лично он – глава РК – новые поручения планирует выполнять. И даже не сообщил, собирается ли он в ближайшее время проводить оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами, чтобы определить меры реагирования. Единственная конкретика: введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется.

Симферополь, Олег Яковенко

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