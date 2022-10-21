Правительство Крыма провело «темную транзакцию» в поселке Кацивели, где неимущий инвестор якобы строит игорную зону.

Как уже сообщал «Новый День», создание игорной зоны в Крыму предусматривалось еще весной 2014 года, в самой первой версии программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

С того же времени было ясно, что бенефициары специфического бизнеса из Сочи не дадут этого сделать, близкие конкуренты им не нужны – самим клиентов не хватает. Но «отцы» республики – Сергей Аксенов и Владимир Константинов – и сейчас, кажется, продолжают верить в красивую мечту.

Рассматривались разные варианты размещения будущего казино.

В постановлении Совмина Крыма от 30 декабря 2015 г. N 855 (Положение о территориальном планировании), среди прочих проектов: «Строительство казино с гостиничным комплексом в пгт Кацивели , ул. Шулейкина, 19-в, земельный участок с кадастровым номером 90:25:070501:1019».

2017: «Объявлено о начале строительства игорной зоны, возле символа южного берега Крыма – дворца-замка «Ласточкино гнездо». Под застройку выделено 16.8 га, территория ялтинского поселка Гаспра, санаторий «Жемчужина».

Сергей Аксенов тогда уверял: «Фактически, работы уже идут. Рабочий проект уже есть. Предварительно, срок ввода в эксплуатацию объекта казино – конец 2019 года». Больше о «Жемчужине» не слышали.

Но от идеи игорной зоны не отказались. И в 2019 году обозначилась новая точка: «Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». В министерстве финансов Крыма сообщили, что под нее выделяется около 15 гектаров в районе поселка Кацивели под Ялтой на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе (зоны набережной поселка) была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты».

Строительством игорной зоны на южном берегу Крыма займется крупная крымская инвестиционная компания «Управляющая компания инфраструктурных проектов», сообщал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. Проект предполагает инвестиции в объеме 3 млрд рублей,

В 2020 году минэкомики Крыма публикует проект соглашения с ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»: «Инвестиционным проектом предусматривается объем инвестиций в размере 3 000 млн рублей в период с I квартала 2020 года по I квартал 2024 года». Участок набережной (374 кв м) возвращают из федеральной собственности Крыму.

В декабре 2021 года Сергей Аксенов авторитетно заявлял: «Строительство игорной зоны в поселке Кацивели в Крыму начнется в 2022 году. Завершение работ планируется к концу 2023 года».

Правда, по итогам 2021 года убытки от деятельности «Управляющей компании инфраструктурных проектов» составили 22 млн руб. Налог на прибыль – 0, транспортный налог – 0. Где или откуда возьмутся обещанные 3 млрд руб, не понятно.

Возможно, у Совмина возникли те же вопросы. Или появился какой-то новый инфраструктурный проект на набережной. Но на прошлой неделе появилось распоряжение правительства РК №1584-р, согласно которому участок набережной, возвращенный два года назад в собственность Крыма, делится теперь на две части: Восточную зону набережной – 140 кв м и Западную – 234 кв м.

Какой-то из них можно сдать новому многообещающему инвестору.

Симферополь, Ольга Картошина

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