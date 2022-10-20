На Керченской переправе появился еще один паром для техники ро-ро класса

На Керченской паромной переправе приступил к работе пятый паром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на линию вышло судно «Композитор Эльза Ибрагимова», предназначенное для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса (от английского roll-on/roll-off – «вкатывать-выкатывать»; технология используется для морской доставки автомобилей, сельскохозяйственных машин, прицепов и прочей колесной техники).

«Это крупное судно дедвейтом почти 7 тыс тонн способно на двух грузовых палубах перевозить до 98 грузовиков класса КАМАЗ или 32 автопоезда (еврофуры) длиной 16 м», – уточнили в Минтрансе России.

Первая партия техники уже выгружена в Керчи. Паром будет работать на линии Торговый порт (Керчь) – Порт Кавказ.

Керчь, Лиана Макоба

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