На Керченской переправе появился еще один паром для техники ро-ро класса

На Керченской паромной переправе приступил к работе пятый паром.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром на линию вышло судно «Композитор Эльза Ибрагимова», предназначенное для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса (от английского roll-on/roll-off – «вкатывать-выкатывать»; технология используется для морской доставки автомобилей, сельскохозяйственных машин, прицепов и прочей колесной техники).
«Это крупное судно дедвейтом почти 7 тыс тонн способно на двух грузовых палубах перевозить до 98 грузовиков класса КАМАЗ или 32 автопоезда (еврофуры) длиной 16 м», – уточнили в Минтрансе России.
Первая партия техники уже выгружена в Керчи. Паром будет работать на линии Торговый порт (Керчь) – Порт Кавказ.
Керчь, Лиана Макоба
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