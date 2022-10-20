Киевский авиаэксперт объяснил, почему украинская ПВО бессильна против «Гераней»

Дроны-камикадзе «Герань» иранского производства практически невозможно сбить устаревшими украинскими системами ПВО. Кроме того, использование против них дорогостоящих ракет – неэффективно и разорительно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, называя дроны-камикадзе российской армии «Шахедами».

«Бороться с ними достаточно сложно. Эти дроны выполняют двойную роль. Во-первых, нанести нам потери, особенно на важных объектах, таких, как инфраструктурные объекты. Во-вторых, истощить нашу противовоздушную оборону. Потому что, когда я читаю, что «Шахеды», стоимостью в максимальной комплектации 50 тысяч долларов, средняя его цена 20 тысяч долларов, мы выстреливаем по ним ракеты, которые стоят больше 100 тысяч долларов», – объяснил Романенко.

При этом, по его словам, ракет такого типа у ВСУ остаётся всё меньше.

«И у нас не так много их. Мы до сих пор используем нашу противовоздушную оборону, которая базируется на старых советских системах, а этих ракет уже не выпускают. Их только можно купить где-то в странах бывшего Варшавского договора. То есть – это большие проблемы», – отметил эксперт.

Он также предостерёг от стрельбы из стрелкового оружия по дронам-камикадзе в городской черте, так как они, изменив курс от попадания по корпусу, могут упасть на жилые дома вместо инфраструктурного объекта, на который изначально нацелены.

«Подчеркну: их сбивать нужно на подступах к городам. Далеко от объектов, на которые можно считать, что они направлены. Однако это – ну, представьте себе сбивать их на подступах к Киеву по периметру! Сколько нужно пулеметов?», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»