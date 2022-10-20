Посетивший США министр обороны Великобритании анонсировал «важное заявление» по Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес намерен зачитать сегодня членам британского парламента «важное заявление» по ситуации на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт Палаты общин.

Как известно, во вторник глава британского оборонного ведомства, отменив все текущие дела, срочно вылетал в США для обсуждения «вопросов безопасности относительно Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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