В Крыму возьмут под охрану несколько десятков объектов

В Крыму возьмут под охрану еще 45 объектов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, комментируя введения в республике «среднего уровня реагирования».

«Усиление безопасности на ключевых объектах Крыма не требуется в связи с уже действующим в республике высоким уровнем террористической опасности. Сегодня под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов», – сообщил глава региона.

Аксенов так же отметил, что возможно изменение спецификации производства, «переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»