Ещё «Гераньку»: в «Укрэнерго» заявляют, что «готовы к любым разрушениям»

Энергосистема Украины на данный момент «сохраняет свою целостность», ограничения, которые введены сегодня по всей стране, направлены на то, чтобы «она оставалась стабильной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что власти прорабатывают несколько вариантов развития ситуации «с разной интенсивностью повреждений энергообъектов».

«Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях», – утверждает Кудрицкий.

Напомним, украинское руководство заявило накануне, что в результате российских ударов разрушено до 40% энергетической инфраструктуры «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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