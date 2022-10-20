российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:46 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Крымские заповедники запретили посещать до весны

Два крымских заповедника на несколько месяцев закрывают для посещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Заповедный Крым», с 24 октября 2022 года по 31 марта 2023 года будут недоступны эколого-просветительские маршруты в государственных природных заповедниках «Казантипский» и «Опукский». Запрет вводится «в целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы».

Отметим, что для посещения заповедников требуется разрешение, выданное ФГУП. Соответственно, в указанный период разрешения выдаваться не будут.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Туризм,