На Крымском мосту начался демонтаж поврежденных конструкций

В Керченском проливе приступили к демонтажу поврежденных конструкций автомобильной части Крымского моста.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

По данным Росавтодора, работы на мосту ведутся круглосуточно – задействовано 410 человек и 40 единиц техники.

«Дорожники демонтируют разрушенное пролетное строение правой стороны автодорожной части мостового перехода. Оно будет разрезано на блоки, которые с помощью плавучих кранов погрузят на баржи и вывезут из акватории на площадки складирования, – сообщили в ведомстве. – Специалисты сняли асфальтобетонное покрытие с проезжей части и демонтировали поврежденные шок-трансмиттеры, которые приняли на себя часть динамических нагрузок от взрыва, полностью срезали барьерное ограждение с поврежденного пролета».

На стапельной площадке, расположенной на производственной базе эксплуатации ФКУ Упрдор «Тамань», началась укрупнительная сборка пролетных строений. Еще три площадки находятся в стадии подготовки. После завершения сборки металлоконструкции будут доставлены на мостовой переход.

Сейчас Крымский мост открыт для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов. Движение идет по двум полосам левой автомобильной части мостового перехода. В месте производства работ действуют ограничения скорости до 30 километров в час.

На подъездах к мосту работают контрольно-пропускные пункты, проверки транспорта проходят на нескольких линиях одновременно. В дневные часы интенсивность движения возрастает, поэтому в районе пунктов досмотра могут образоваться небольшие очереди. Водителям рекомендуется проезжать мостовой переход рано утром либо вечером.

За последние сутки по Крымскому мосту проехали более 5 тысяч 700 автомобилей и 52 пассажирских автобуса.

Керчь, Олег Яковенко

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