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Четверг, 20 октября 2022, 17:46 мск

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В Крыму вынесли приговор педагогу, совратившему 9-летнюю ученицу

В Алуште вынесли приговор учителю, совратившему 9-летнюю ученицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка ходила на платные уроки рисования. Во время одного из них педагог «посягнул на естественное физическое и психологическое развитие ребенка»: он запустил руку девочке под одежду и «‎совершил действия сексуального характера»‎.

По делу проходили 20 свидетелей. Объем уголовного дела превысил 20 томов.

Мужчина вину не признал. Однако суд счел, что его вина доказана в полном объеме. Учителя приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься преподаванием в течение 10 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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