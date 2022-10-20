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Четверг, 20 октября 2022, 18:31 мск

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Немецкий канцлер обязался натаскать и экипировать пять тысяч украинских головорезов

Фото: glavcom.ua

К весне Германия обучит боевым действиям в городах и оснастит всем необходимым полноценную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч штурмовиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

По его словам, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали новую учебную миссию для 15 тысяч украинских солдат. Одна из двух штаб-квартир будет находиться в Германии.

«Таким образом, мы подчеркиваем нашу готовность участвовать в долгосрочном развитии сильных украинских вооруженных сил – плечом к плечу с нашими партнерами», – объявил немецкий канцлер.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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