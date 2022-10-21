В Крыму чиновника отправили в колонию строгого режима за жадность

В Керчи вынесли приговор бывшему начальнику управления единого заказчика городской администрации, получившему взятку в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, в 2020 году администрация Керчи заключила 22 муниципальных контракта на благоустройство придомовых территорий. Цена сделок составила более 600 млн рублей. Чиновник получил от руководителя подрядной организации взятки деньгами и имуществом на сумму 1 млн рублей за общее покровительство, своевременное принятие работ по контрактам и их оплату.

В ходе следствия также выяснилось, что у чиновника нет высшего образования – его диплом оказался поддельным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа) и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого он не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 4 лет.

Керчь, Олег Яковенко

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