В Крыму усилили меры безопасности на въездах на полустров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», усилен пропускной контроль на границе с Херсонской областью, при проезде через Крымский мост и Керченскую паромную переправу.

Вместе с тем, введение среднего уровня реагирования никак не влияет на повседневную жизнь крымчан, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Этот режим позволяет органам власти более оперативно реагировать на возникающие угрозы, усиливать меры безопасности и межведомственную координацию, – пояснил он. – Распространять высокий («желтый») уровень террористической опасности на все регионы республики на данный момент не планируется».

Аксенов добавил, что из-за тщательного досмотра автотранспорта для проезда по Крымскому мосту возможны определенные задержки, но в целом ситуация с пробками нормализовалась.

Симферополь, Олег Яковенко

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