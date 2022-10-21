В Крыму усилили меры безопасности на въездах на полустров.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», усилен пропускной контроль на границе с Херсонской областью, при проезде через Крымский мост и Керченскую паромную переправу.
Вместе с тем, введение среднего уровня реагирования никак не влияет на повседневную жизнь крымчан, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Этот режим позволяет органам власти более оперативно реагировать на возникающие угрозы, усиливать меры безопасности и межведомственную координацию, – пояснил он. – Распространять высокий («желтый») уровень террористической опасности на все регионы республики на данный момент не планируется».
Аксенов добавил, что из-за тщательного досмотра автотранспорта для проезда по Крымскому мосту возможны определенные задержки, но в целом ситуация с пробками нормализовалась.
Симферополь, Олег Яковенко
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