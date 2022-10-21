Росавтодор: Для ремонта Крымского моста изготовлены все необходимые элементы

Для ремонта Крымского моста изготовлены все необходимые элементы основных металлоконструкций – об этом сообщили в Росавтодоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», произведено более 1,2 тысяч тонн металлоконструкций, из которых 890 тонн уже доставлен на базу. Остальные подвезут в тчение 2 – 3 дней.

«Металлоконструкции изготовлены тремя российскими заводами с опережением графика, – заявляют в ведомстве. – Восстановительные работы на мостовом переходе ведутся круглосуточно. Сейчас в работах задействовано 410 человек и 40 единиц техники, в том числе два плавучих крана».

С целью параллельной организации работ по монтажу пролетов сооружены четыре стапельные площадки. На трех из них уже началась укрупнительная сборка пролетных строений.

Для укрепления 4 пролетов понадобится более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 км сварочных швов. Собранные пролетные строения, согласно разработанной технологии, со стапельных площадок доставляются к месту дальнейшей надвижки, к которой строители приступят в начале ноября.

Керчь, Лиана Макоба

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