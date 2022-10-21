Киев анонсировал «украинское экономическое чудо» в ближайшие пять лет

Украина после «победы в войне» привлечёт по $70-80 млрд частных инвестиций в год «для осуществления прыжка», который можно охарактеризовать как «экономическое чудо».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

«Для развития украинской промышленности будем привлекать инвестиции, по нашим расчётам, $70-80 млрд ежегодно на протяжении, как минимум, пяти лет», – сказала она и добавила, что в этом якобы заинтересован даже Китай.

«Это большой вызов, интерес инвесторов к Украине сохраняется во время войны, даже у Китая», – уверяет Свириденко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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