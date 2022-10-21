СБУ завела уголовное «по факту поставок иранских дронов и ракет для России»

Служба безопасности Украины планирует «установить всех причастных к поставкам в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте силового ведомства.

«Целью расследования является поименное установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности. Дело открыто по статье 111-2 ККУ (пособничество государству агрессору)», – сообщают украинские СМИ со ссылкой на СБУ.

Отметим, в Киеве уверены, что дроны-камикадзе «Герань» российской армии, которые успешно уничтожают украинскую энергетическую инфраструктуру, на самом деле являются иранскими беспилотниками Shahed-136.

Между тем, в Москве и Тегеране уже отвергли факт поставок вооружений из Ирана в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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