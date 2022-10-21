Русский язык должен исчезнуть с территории Украины как «элемент российской пропаганды и промывания мозгов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

При этом он потребовал ввести повесместное и обязательное изучение английского языка.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наша родная мова является обязательной. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», – выразился Данилов.

Также он сообщил, что на совете у президента Зеленского было принято решение о переходе государственного телеканала FreeДом с русского языка на английский. До сих пор телеканал вёл передачи на русском, чтобы оказывать влияние на рускоязычных жителей «оккупированных украинских территорий». По всей видимости, в Киеве поняли тщетность подобной затеи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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