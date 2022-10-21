В Крыму продлен желтый режим

В Крыму продлен режим высокого уровня террористической угрозы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «желтый режим» был введен в республике 11 апреля текущего года и с тех пор постоянно продлевается. Действующий срок истекает в 20:00 23 октября.

« Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов;

• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Соответствующие силовые структуры, правоохранительные органы, республиканские и муниципальные органы власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей. Ситуация на территории региона полностью контролируется», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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