Украина уже потратила весь бюджет 2022 года

Украина потратила практически весь бюджет 2022 года – уже израсходовано 96% от запланированного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1 трлн 434,9 млрд гривен. Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», – заявил он. Напомним, расходная часть бюджета страны на текущий год была утверждена в размере 1 трлн 499,4 млрд гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 63,2% бюджета потрачено на зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. Причем, более половины суммы (458,5 млрд грн) пошло на зарплаты военным. Еще 190,2 млрд грн потрачено на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения.

На оставшиеся 2,5 месяца Украине осталось менее 65 млрд гривен.

Киев, Платон Ефимчук

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