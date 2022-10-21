В Керчи в очередной раз сорвали учебный процесс

В Керчи сегодня опять эвакуировали образовательные учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского совета, сигналы о минировании поступили в адрес всех учебных учреждений – школ и детских садов. Школьников распустили по домам, родителей попросили забрать детсадовцев домой.

Отметим, что образовательную систему города лихорадит вторую неделю: из-за ложных сообщений о минировании учебный процесс срывается, а родители не могут нормально работать.

Керчь, Лиана Макоба

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