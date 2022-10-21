В Киеве вслед за Суровикиным заявляют о «непростой ситуации» под Херсоном – уже для ВСУ

На Украине считают военной хитростью слова российского командующего силами СВО генерала армии Сергея Суровикина о сложной ситуации для ВС РФ на Херсонском направлении. Там заявляют, что Россия на самом деле усилила свою группировку, а выступление Суровикина якобы призвано внести расслабленность в ряды украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«Я достаточно осторожно воспринимаю и заявления Суровикина, и Стремоусова и Сальдо по поводу того, что они все сбегают, вот-вот российская армия будет вынуждена покинуть правый берег Днепра в нижнем его течении. Мы понимаем, что часто – густо в рамках информационной агрессии Российская Федерация запускает фейки. Потому я думаю, что лучше смотреть на ситуацию на поле боя. А мы знаем, что на правобережье Днепра в нижнем его течении сейчас идут ожесточенные бои местного значения, нет продвижения украинских сил обороны в рамках контрнаступления, поскольку россияне подтащили дополнительные резервы на правобережье», – сказал он.

«Речь идет о, минимум, четырех-пяти батальонно-тактических групп, которые созданы из числа частично мобилизованных. Они усилили оборонные порядки российских войск, потому, когда наши говорят, что на протяжении следующей недели освободят Херсонщину, или хотя бы город Херсон от оккупантов, давайте посмотрим на дальнейшее развитие ситуации и будем ориентироваться не на сплетни и слухи, а на сводки от украинского Генерального штаба. Бои там, на самом деле, чрезвычайно тяжелые. Тем более, что россияне в последнее время начали получать в достаточном количестве все логистические составляющие, ведь работают более-менее и понтонно-мостовые переправы через Днепр по поставке грузов, боеприпасов и оружия, работает мост в районе дамбы в Новой Каховке, пытаются они активно использовать понтонно-мостовые переправы и другие инфраструктурные объекты, чтобы доставлять оружие, боеприпасы и другие составляющие…», – переживает украинский экс-спикер генштаба.

«То есть, ситуация для украинских сил обороны, с учетом того, что россияне там имеют немалое количество войск, по некоторым оценкам считается, что их там до 30-ти тысяч, плюс они имеют более-менее устойчивую логистику. То есть, ситуация для украинских сил обороны там непростая», – приводит слова Селезнёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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