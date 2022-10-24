В Следкоме Крыма организовали «горячую линию» для участников СВО, мобилизованных и их близких

В ГСУ Следственного комитета по Крым и Севастополю организовали «горячую линию» для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращаться в ведомство можно круглосуточно по телефону 8-978-936-80-75.
Кроме того, жители полуострова могут воспользоваться прямой телефонной линией с руководителем ведомства Владимиром Терентьевым.
Линия работает каждый второй понедельник месяца (с 14:00 до 17:00) и каждую третью пятницу месяца (с 11:00 до 13:00) по номеру: 8- (3652)-500-771.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8-(3652)-500-770.
Также работают:
- телефонная линия Главного следственного управления «Ребенок в опасности»: 8-(3652)-500-760, 123;
- телефон доверия Главного следственного управления: 8-(3652)-500-751;
- горячая линия для граждан, прибывающих в РФ из ДНР, ЛНР и территорий Украины: +7-978-936-80-74
- телефонная линия для приема сообщений о давлении на бизнес: 8-(3652)-500-750.
Симферополь, Олег Яковенко
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