В Крыму запретили снимать железную дорогу

В Крыму запретили фотографировать и снимать на видео любые железнодорожные объекты.

«В связи с введенным режимом (средний уровень реагирования) на территории Республики Крым и Севастополя усилена охрана объектов транспортной инфраструктуры, – напомнили в пресс-службе Крымской железной дороги. – Фото- и видеосъемка объектов транспортной инфраструктуры Крымской железной дороги запрещена, в том числе с привязкой к геолокации».

Кроме того, запрещено снимать транспортные средства, инженерные сооружения (мосты, тоннели), железнодорожные пути, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств.

«Распространение такой информации в телеграм-каналах, социальных сетях в сети Интернет может негативно повлиять на осуществление транспортной деятельности», – заявили в КЖД.

Симферополь, Олег Яковенко

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