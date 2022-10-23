Макрон призвал Запад не участвовать в переговорах с Путиным по Украине

Только Украина сама должна решать, когда и на каких условиях возвращаться к переговорам с Кремлём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Риме заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, согласие Запада обсуждать украинский кризис с Россией без Украины «сделает мир заложником российских властей».

«Давайте не позволим миру стать заложником российских властей. Мир возможен, но только украинцы будут решать, когда именно», – сказал он.

При этом Макрон заявил, что Франция продолжит поставки оружия Украине, «чтобы украинцы сами решали на каких условиях заключить мир».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган призвал ведущие страны Запада срочно начать переговоры с Москвой по Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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