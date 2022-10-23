Киевский эксперт-энергетик объяснил, в чём цель российских ударов по украинским ТЭЦ

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, не преследуя цели её полного уничтожения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

По его словам, у этих ударов две задачи: расшатать украинскую энергетику, вынуждая её работать в постоянном аварийном режиме, и одновременно заставить население находится в ежедневном стрессе. Всё это отвлекает внимание властей от ситуации на фронте и принуждает команду Зеленского тратить львиную долю своего времени и ресурсов государства на решение проблем жизнеобепечения страны.

«Я планов Путина не знаю, однако складывается ситуация, которую я бы назвал расшатывание энергосистемы, и это, к сожалению, удаётся. И удаётся в той части, что, собственно, сначала не были потеряны бесповоротно, однако выведены из строя на определённый период основные производители электроэнергии «манёвренной генерации», то есть – тепловые электростанции, тепловые электроцентрали. После оперативного ремонта, они возвращаются в работу и вырабатывают электроэнергию, но в меньшей мере, и больше нагрузки падает на атомные электростанции. Сейчас удары становятся более чувствительными в той части, что мы видим волнообразные спады и возобновления подачи электроэнергии, в том числе, за счёт её веерных отключений. Основные удары сейчас приходятся по подстанциям, по линии электропередач. Даже если удары приходятся по объектам производства электроэнергии, они также касаются структуры, которая отвечает за выдачу энергии. То есть, в принципе, производить электроэнергию мы можем.

Цель – не уничтожить, не разрушить окончательно, чтобы там было чистое поле, а речь идёт о том, чтобы создать препятствия и расшатать систему. Да, возможно, речь идёт о подталкивании к переговорам», – отметил эксперт.

Однако, считает он, намного тяжелее для Украины – вторая проблема.

«Мы в такой ситуации, в условиях расшатывания системы, то, что постоянно происходят веерные отключения, и возобновление электроэнергии идёт через 4-8-12 часов, а потом снова удары, и снова отключения – население находится в постоянном стрессе.

Так вот, собственно, в условиях перехода к отопительному сезону, по идее с сентября холодно, но температурный режим позволял не включать отопление и обходиться минимальными затратами электроэнергии, а сейчас становится холоднее, и отопление включается. И в любом случае тогда, уже в отопительном сезоне – даже веерные отключения электроэнергии (а это и 8 часов, и 12, и даже больше), и поэтому любая такая остановка для объектов, которые будут генерировать тепло для многоквартирных домов, поставок газа для людей, у кого индивидуальное отопление...

Мы страна, хоть и газифицированная, но даже если не будет ударов по самим системам газоснабжения (потому что они связаны с магистральными газопроводами, а транзит российского газа в Европу через Украину продолжается), то мы как потребители газа можем ощутить это таким образом, что отсутствие электроэнергии будет влиять на работу облгазов. На газораспределительные пункты, на распределительные станции, это тоже может иметь негативное влияние, и остановка газоснабжения также может происходить. Собственно, такая цель», – приводит слова Корольчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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