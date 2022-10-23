«Калибры» поставили нам мат – экс-министр ЖКХ Украины

Вывод из строя ракетными ударами дефицитных трансформаторов на украинских ТЭЦ и ТЭС обернётся не только отключениями света, но и потянет за собой огромные проблемы в тепло- и газоснабжении на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

«К сожалению, у них в Европе не производят большие трансформаторы, они ключевые 750/330 – это самые мощные трансформаторы, которые на ключевых подстанциях стоят, понижающие. По ним лупит враг, и наши, в том числе и бывшие министры, сейчас поехали искать в этих странах, где они могут быть, в той же самой Болгарии. Но, чтобы их производить, во-первых, очередь на них на полгода. А, во-вторых, это плюс 4-6 месяцев на производство. Поэтому тут будет сейчас ключевая проблема – резервов не так много», – сказал экперт.

«Я объясню быстро, в чём главная проблема энергетики Украины. Я о газе пока не говорю. Две цифры, которые мы должны в голове отложить – не выполнено задание по накоплению угля, нужно было 2,6 миллионов тонн, к сожалению, сегодня 1,6 миллиона тонны. То есть – на 1 миллион меньше, сейчас производится этот уголь. Вы это понимаете? Оно должно было накапливаться на складах, а оно отрабатывается. Это означает, что на складах оно закончится раньше. Особенно, если учитывать, что Запорожской АЭС нет в балансе», – отметил он.

«И где-то на январь месяц не будет угля на складах и электростанции нужно переводить – как ТЭЦ, так и ТЭСы – на газ. Задание, напомню, было накопить 19 миллиардов кубов газа, на сегодня – только 14,2 миллиарда, то есть, очень существенное невыполнение по газу. Поэтому, я прогнозирую, что ресурса топливного будет не хватать, и тогда будут эти операции – «прикрутите», отключите и т.д. и т.п.», – приводит слова Кучеренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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