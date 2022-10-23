«Вынуждены учитывать» – Шольц признал рост антисанкционных настроений в Германии

Среди граждан Германии, сторонников различных политических партий, всё больше зреет недовольство в связи с поставками оружия на Украину и продолжением санкционной политики в отношении РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Welt am Sonntag заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Германия поставляет Украине «слишком мало оружия».

По его словам, общая численность недовольных достигла 30%, что уже грозит единству немецкого общества.

«Моё впечатление от бесед с гражданами: процентов 20-30 не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических сил, от ХДС/ХСС, СвДП, Зеленых, до СДПГ... Так что, спектр мнений очень широк. Мы не должны упускать это из виду, если хотим сохранить единство общества», – заявил Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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