Мэр Луцка признал критическое поражение городской энергетики

Сегодняшние попадания ракет по ключевому объекту энергетической инфраструктуры в Луцке были критическими. Восстановление ТЭС невозможно.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.
По его словам, удар наносился ракетами Х-101.
Еще накануне Полищук докладывал, что после предыдущих «прилётов» свет отсутствовал лишь в части города и призывал население запасаться водой.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube