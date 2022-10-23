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Понедельник, 24 октября 2022, 04:20 мск

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Мэр Луцка признал критическое поражение городской энергетики

Сегодняшние попадания ракет по ключевому объекту энергетической инфраструктуры в Луцке были критическими. Восстановление ТЭС невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

По его словам, удар наносился ракетами Х-101.

Еще накануне Полищук докладывал, что после предыдущих «прилётов» свет отсутствовал лишь в части города и призывал население запасаться водой.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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