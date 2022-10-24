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Понедельник, 24 октября 2022, 13:17 мск

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Неделя в Керчи началась с массовой эвакуации

Новая рабочая неделя в Керчи снова началась с эвакуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, поступили сообщения о, якобы, минировании школ, детских садов, больниц, судов и торговых центров. Людей из всех учреждений эвакуировали.

Правоохранительные органы проверяют помещения.

Напомним, ложные сообщения о минировании социальных и прочих объектов поступают в Керчи третью неделю.

Керчь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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