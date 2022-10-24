Крымские подростки пострадали из-за любви к иностранному агенту

В Симферополе задержали подростков, пытавшихся рекламировать певца, признанного иностранным агентом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди оказались поклонниками Моргенштерна* и решили помочь своему кумиру прорекламировать новый альбом, так как сам исполнитель заявляет, что ему запрещено рекламироваться в России.

Парни развернули над оживленной трассой самодельный плакат с названием альбома и фотографиями певца.

«Ребята развернули плакат на мосту, чтобы его заметили как можно больше человек. Однако им не повезло – там проехали и полицейские, которые, видимо, не очень уважают творчество музыканта. Сотрудники МВД решили задержать всех парней, – пишет telegram-канал Baza. – В отделение полиции доставили 9 человек, среди которых четверым еще не исполнилось 16 лет. На пятерых составили протоколы по статье о нарушении правил митингов, а их младших друзей наказали через родителей – на них составили бумаги о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

*признан иноагентом.

Симферополь, Олег Яковенко

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