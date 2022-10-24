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Понедельник, 24 октября 2022, 13:17 мск

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В Крыму начали «шерстить» грузовики

В Крыму началась масштабная операция «Безопасный грузовик».

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с 24 по 27 октября будет усилен контроль за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых автомобилей, в том числе за соблюдением правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха.

Особое внимание будет уделено соответствию внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (установка надставных бортов, дополнительных топливных баков без разрешения ГИБДД) и технического состояние транспортных средств предъявляемым требованиям.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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