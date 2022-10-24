В Крыму отмечена задержка научно-технологического развития

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга научно-технологического развития регионов российских регионов. При составлении рейтинга учитывались 19 показателей, включая удельный вес нового оборудования в организациях, процент занятых научными исследованиями от общего числа занимающихся научными разработками жителей, количество выданных патентов, объем отгруженных инновационных товаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидерами ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург, набравшие соответственно 79,61 и 76,78 балла. В первую пятерку вошли Татарстан, Нижегородская и Московская области.

Крым и Севастополь расположились в нижней половине списка. И если Севастополь, набрав 28,27 балла поднялся за год с 60 на 57 место, то в РК ситуация не изменилась – 25,45 балла и все то же 64 место.

Для сравнения соседняя Кубань поднялась вверх на 4 строчки – с 47 на 43 место (32,53 балла).

Рейтинг составлялся по заказу РИА «Новости».

Симферополь, Лиана Макоба

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