В применение Россией ядерного оружия не верит абсолютное большинство украинцев

74% граждан Украины высказали твёрдую уверенность, что Россия никогда не применит ядерное оружие против их страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Только 2% респондентов уверены, что РФ применит ядерное оружие против Украины, и еще 24% – допустили такую вероятность.

Особое удивление местных СМИ и аналитиков вызвал тот факт, что всё последнее время активно муссируется тема ядерного удара РФ по Украине, и, несмотря на это, по сравнению с апрелем количество опрошенных, которые верят в то, что он будет нанесён, даже сократилось.

Симферополь, Валентин Карамазов

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