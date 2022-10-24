В Крыму ребенка пеленали на ступеньках уличной лестницы

В Ялте ребенка решили перепеленать на улице –на бетонных ступеньках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Массандра рядом с остановкой «Дружба». Родители малышки, которой не исполнилось и 1 месяца были подшофе и решили не заморачиваться с поиском места для пеленания: пеленки и ребенка разложили прямо на уличной лестнице.

Очевидцы выложили фото этой «процедуры» в сеть.

В администрации Ялты заявили, что личности родителей установлены – с ними уже работают органы опеки и полиции. Кроме того, свою проверку начала прокуратура.

Ялта, Лиана Макоба

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