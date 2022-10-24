«И направим на Москву» – в Киеве грозятся «наштамповать» собственные «Герани»

В «Укроборонпроме» круглосуточно работают над собственным аналогом дронов-камикадзе, с дальностью полёта свыше 1000 километров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили киевские эксперты.

По их словам, масовое производство украинских ударных БПЛА станет «мощным ответом Москве» на применение «Шахедов-Гераней» и крылатых ракет.

«Мы активизировали работу над созданием своих БПЛА или ракет с дальностью полётов 1000 километров. Потому что – пока что мы можем достать Белгород, но не Москву, столицу. В то время, как Россия может с помощью дронов и управляемых ракет доставать и Киев, и города Западной Украины, и бить по логистическим цепочкам, например, при перевозках западной военной помощи на восточный фронт. Так что – надо быстрее. Я знаю, что такая разработка идёт в «Укроборонпроме», есть успехи, однако нужно это довести до готовности, и тогда преимущество в дальнобойности управляемых ракет и в дронах будет нивелировано», – приводит слова украинского политолога Вадима Карасёва «ПолитНавигатор».

«Некоторые инсайдеры говорят, что наш дрон может лететь даже 1200, он проходит финальные разработки, и это украинский ответ и на «Шахедов», и на использование Россией ракет... Опять-таки, «Байрактары» с нашими двигателями, давайте смотреть начинку, может, и мы такое можем сделать, имея свой беспилотник на базе «Укроборонпрома», можем ли мы дальше делать что-то более современное... То, что работа там ведётся и ответ будет, скажем так, думаю, не за горами «бавовна» и в Москве. Из Харькова до Москвы лететь 750 километров», – вторит Карасёву политический эксперт Николай Давидюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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