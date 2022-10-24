Украинские беженцы в Ирландии живут в дублинском аэропорту

В Ирландии закончилось жилье для украинских беженцев. В аэропорту Дублина вынужденно проживают уже полсотни украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет портал thejournal.ie.

Ситуацией уже возмутилась посол Украины в Ирландии Лариса Геранько.

«Они купили билеты, прибыли в Ирландию, поэтому, может быть, лучше заранее объявить о недостатке или отсутствии жилья», – сказала она.

Департамент Ирландии по делам детей, равноправия, инвалидности, интеграции и молодежи заявил, что в настоящее время в стране проживает более 58 тысяч беженцев – из них 42 тысячи украинцев и 16 тысяч представителей других стран, пользующихся международной защитой.

По словам главы МИД Ирландии Саймона Ковени, два месяца назад в страну прибывало около 750 украинских беженцев в неделю. Но в последнее время приезжает примерно 1500 украинцев плюс около 400 беженцев из других стран.

Как вариант решения проблемы, правительство Ирландии рассмотрит вопрос об увеличении ежемесячной выплаты до 400 евро для ирландских семей за размещение украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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