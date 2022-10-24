В Киеве призвали нанести удары по Ирану и обложить санкциями Китай

Необходимо любыми средствами пресечь поставки иранских вооружений в Россию, а также вынудить санкциями Китай прекратить поставки Ирану элементов для сборки ракет и дронов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский эксперт и бывший военный летчик Роман Свитан.

«Защита украинского неба должна начинаться с уничтожения заводов по производству такого рода аппаратов. То есть – уже надо поднимать вопрос об уничтожении заводов в Иране по производству «Шахедов», «Фатехов», «Арашей» – тех летательных аппаратов и ракет, которые они могут передать россиянам», – сказал он.

«Надо поднимать вопрос и рассматривать варианты об уничтожении этих заводов и наложения не только санкций, а уже и финансовых обязательств и на Иран, и на Китай – он также, можно сказать, вступил в эту войну на стороне России», – приводит слова Свитана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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