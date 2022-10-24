В Госдуме отметили резкое сокращение турпотока в Крыму

Турпоток в Крыму по сравнению с 2021 годом сократился почти в 2 раза – об этом сообщила заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Татьяна Лобач в рамках круглого стола «Туристический сезон 2022 года в РФ. Новые реалии и вызовы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2022 года полуостров посетили более 5 млн туристов, в 2021-м – 9,5 млн человек.

В минувшем сезоне 83% отдыхающих приехали в Крым на автомобилях и автобусах, остальные – на поездах. До закрытия аэропорта Симферополя большая часть туристов прибывала на самолетах: например, только весной 2021 года количество рейсов превышало 4 тысячи, а количество пассажиров – более 1 млн человек. Закрытие авиасообщения на Крыме отразилось негативно.

«Уровень бронирования на сентябрь составил 25%, октябрь – 5%, ноябрь – 0%. Динамика бронирований в республике Крым по объективным причинам по сравнению с прошлым годом, по оценке средств размещения, не такая активная. До резкого оттока средний процент бронирований составлял 35%», – сообщила Лобач, уточнив: несмотря на значительные скидки на размещение (летом они достигали 60%), средняя загрузка объектов размещения не превысила 40%.

Ситуация осложняется последствиями ковидных ограничений: организациям малого и среднего бизнеса нечем гасить кредиты, к взятые на поддержку и заработную плату работникам, отсутствуют средства на развитие, ремонт и покупку оборудования. Накпить «жирок» в минувшем сезоне не удалось: в экскурсионном бизнесе количество обслуживаемых человек в одной точке сократилось более чем в 3 раза, а валовый доход крымских гостиниц снизился более чем в 2 раза. Сокращение турпотока повлекло падение спроса на услуги общественного питания и торговли.

Лобач напомнила, что турбизнесу необходимо предоставить кредитные каникулы или реструктуризировать займы на период до двух лет, продлить ограничения комиссии за эквайринг в размере 1%, а при оплате услуг по СБП – 0%, а также возобновить выплату субсидии в размере МРОТ на каждого работника предприятиям, сохранившим не менее 70% сотрудников и их зарплаты.

По мнению депутата, эти меры позволят турсфере Крыма и Севастополя быстро нарастить свой потенциал после вынужденной паузы.

Симферополь, Лиана Макоба

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