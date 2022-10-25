На Крым надвигается шторм с ливнями

В Крыму снова ожидается штормовая погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 26 октября на полуострове прогнозируются дожди – утром и днем местами сильные, юго-западный ветер изменится на северо-западный и усилится до 15-20 метров в секунду.

Крымчан и туристов просят по возможности не выходить на улицу, а если придется – избегать высоких деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и плохо закрепленных конструкций.

Не исключена вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ и дорогах.

Симферополь, Лиана Макоба

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