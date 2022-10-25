Крымские чиновники оправили очередного сироту жить в развалины

Крымские чиновники в очередной раз оправили сироту жить в развалины. Инцидент произошел в Сакском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, МКУ «ЖКХ-РЕСУРС» в соответствии с техническим заданием администрации Сакского района за 1,7 млн бюджетных рублей купило квартиру для 28-летнего жителя региона, в свое время оставшегося без попечения родителей. Оказалось, что квартира расположена в разваливающемся доме: фасад разрушается, кровля находится в неудовлетворительном состоянии.

«На момент проверки в половине квартир многоквартирного дома не проживают граждане, в них отсутствуют окна и двери», – заявили в ведомстве.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Симферополь, Лиана Макоба

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