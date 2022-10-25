В Крыму ушел в отставку глава популярного курортного поселка Новофедоровка.

Как уже сообщал «Новый День», 9 августа на территории военного аэродрома Саки, который находится рядом с поселком, произошла серия взрывов. В результате инцидента были ранены 14 граждан, один человек погиб.

В Новофедоровке пострадало более 500 жилых домов, в основном были повреждены окна и остекление балконов. Первоначально гражданский ущерб оценивался в 200 млн руб.

Сегодня глава поселка Сергей Россоловский заявил об уходе:

«Я принял непростое решение, подал в отставку по собственному желанию. На сегодняшний день основные мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия выполнены», – сообщил он.

Саки, Олег Яковенко

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