В Крыму вынесен приговор газовщикам, спровоцировавшим взрыв в многоэтажке

В Крыму вынесен приговор экс-сотрудникам госпредприятия «Крымгазсети», спровоцировавшим взрыв в жилой многоэтажке.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло 26 августа 2020 года в доме №93 на улице Кирова. В этот день сотрудники ГУП «Крымгазсети» меняли в доме шкаф распределительного пункта. Завершив работу, слесарь предприятия, не проверив герметичность стояка, подал газ во внутридомовой газопровод. При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству.

Начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного. В итоге через стояк, часть которого не была изолирована, газ начала поступать в одну из квартир на девятом этаже. Обитательница квартиры решила закурить. Когда она чиркнула спичкой, газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар.

Женщина погибла. Другим жильцам дома причинен ущерб в сумме более 13 млн рублей.

В отношении слесаря, мастера и начальника службы были возбуждены уголовные дела по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

Каждый из подсудимых приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, после отбытия наказанию они в течение 1 года не имеют права заниматься деятельностью, связанной с проведением газоопасных работ.

Керчь, Олег Яковенко

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