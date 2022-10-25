На ж/д вокзалах украинских городов устанавливают дизель-генераторы

На вокзалах Украины для их бесперебойной работы в случае проблем с электричеством установят 35 генераторов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», технику для «Укрзализницы» передал Красный Крест.

Генераторы, в частности, появятся на вокзалах в Запорожье, Виннице, Хмельницком, Каменец-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Роге, Ковеле, Коломне, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Иван-Франковске, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке, Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове и на киевских станциях Тараса Шевченко и Дарницы.

Напомним, после ударов по украинской энергетической инфраструктуре «Незалежная» лишилась до 40% электрогенерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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